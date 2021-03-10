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Губерниев поддержал решение вернуть Дзюбе капитанскую повязку сборной России

20:53
Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова вернуть капитанскую повязку Артему Дзюбе в предстоящих матчах отборочного цикла к чемпионату мира.

«Я вообще не понимаю, зачем его лишили капитанской повязки. Дзюба — капитан и лидер сборной вне зависимости от того, что мы там смотрели. Я изначально говорил, что вывести его из состава — ошибка. Я честно скажу, что я досмотрел то видео до конца. Могу сказать, что многим девчонкам нравится. Я лично ничего не испытал. Я не был согласен с мнением Черчесова. То, что Артем возвращается — это хорошо», — сказал Губерниев «СЭ».

Ближайший матч сборная России проведет против Мальты 24 марта, в среду. Начало встречи в 22.45 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)

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