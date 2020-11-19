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Губерниев оценил шансы Черчесова остаться главным тренером сборной России

17:20
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что он думает о шансах главного тренера сборной России Станислава Черчесова остаться на своем посту. Ранее российская команда уступила Сербии (0:5) в Лиге наций.

«Я не уверен, что сейчас отставка — это панацея, — цитирует Губерниева URA.RU. — Я считаю, что тренерский штаб Станислава Черчесова, где великолепный Ромащенко, может проявить мысль для того, чтобы нам успешно выступить на чемпионате Европы-2021, но дальше мы загадывать пока не будем.

Станислав мастер мотивации. Он огромный молодец, но то, что мы сейчас видим — что нужно действительно пройти через свое я, через какие-то трудности, связанные со своим характером, пониманием футбола и стать просто лучше. Он в состоянии это сделать. Он очень умный человек, поэтому я не стал бы сейчас говорить о стопроцентной отставке».

Сборная России заняла второе место в своей группе Лиги наций, набрав восемь очков. Выиграла группу сборная Венгрии, которая набрала 11 очков и завоевала путевку в дивизион А.

Дополнительная информация:

https://ura.news/news/1052459363

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