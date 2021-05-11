Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на расширенный список сборной России на чемпионат Европы.

«Прежде всего, меня беспокоит линия нападения, — сказал Губерниев «СЭ». - Дзюбозависимость сборной как была, так и осталась. Нападающие примерно одноплановые. И Соболев, и Заболотный, безусловно, заслужили вызов в сборную. Я убежден, что Смолов мог бы привнести как раз некой вариативности в атаке. По своим спортивным показателям он заслужил быть в основе. Появление Федора лишним не было бы. Его отсутствие вызывает большие вопросы».

Также Губерниев считает, что отсутствие Гильерме даже в расширенном списке может быть не связано со спортивными характеристиками.

«По Гильерме есть большой вопрос. Я радуюсь появлению Сафонова, но, несмотря на не лучшую стабильность, Гильерме — вратарь уровня сборной. Он это заслужил. Его отсутствие даже в расширенном списке может быть не связано со спортивными характеристиками. Мы знаем, что Черчесов — человек чувствительный к неигровым нюансам. Это подтверждает невызов Дзюбы после того скандала. Меня больше беспокоит одноплановость в линии нападения», — добавил Губерниев.

Игроки «Локомотива» форвард Федор Смолов и вратарь Гильерме не попали в список футболистов, которые будут готовиться к Евро-2020. На данный момент в списке значится 30 футболистов, окончательная заявка будет включать 26 игроков.

(Владимир Пушкарев)