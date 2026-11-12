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Губерниев не считает Россию фаворитом в матче против Узбекистана

Дарик Агаларов
корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России против Узбекистана.

«Россия столкнется с соперником, который играл на чемпионате мира. Наши в этом матче не являются фаворитами. Игра будет боевая. Конфликт Карпина и Глушенкова? Им надо всем внутри разобраться. Если бы мы играли официальные матчи, то подобного не было бы. Бури в стаканах воды будут присутствовать постоянно. У клубов свои интересы, у сборной свои», — сказал Губерниев «СЭ».

Сборные Узбекистана и России встретятся в товарищеском матче в четверг, 12 ноября. Игра пройдет на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте и начнется в 18.00 по московскому времени.

Александр Головин (сборная России). Узбекистан и Россия сыграют в Ташкенте спустя четыре года. Прошлый матч завершился нулевой ничьей
Товарищеские матчи. Сборные. .
12 ноября, 18:00. Pakhtakor Markaziy (Ташкент)
Узбекистан
2:3
Россия

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Дмитрий Губерниев
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