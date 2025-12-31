Губерниев назвал Карпина и Большунова главными разочарованиями 2025 года

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кто больше всего его разочаровал в 2025 году.

«Меня в этом году разочаровали Карпин и Большунов. Валерий Георгиевич своими неудачами в «Динамо», а Александр поведением за пределами лыжной трассы. Верю, что в следующем году каждый из них сделает правильные выводы и станет только сильнее. Я вообще считаю, что завтра всегда лучше, чем вчера», — цитирует Губерниева Sport24.

17 ноября Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России.

Большунов на этапе Кубка России в Ижевске в грубой манере говорил с корреспондентом, заявив, что СМИ просто «пиарятся» на его имени.