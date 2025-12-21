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21 декабря 2025, 10:59

Губерниев иронично отреагировал на обсуждение рекорда по голам за сборную России: «Надо поставить три памятника»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об определении рекордсмена по голам за сборную России по футболу.

«Это сейчас самое главное! Этот спор волнует человечество — Дзюба или Кержаков. Я думаю, что надо поставить три памятника: Дзюбе, Кержакову и еще один, где они будут друг у друга вырывать мячик. Поставить их надо в центре большой спортивной арены «Лужники», — сказал Губерниев «СЭ».

20 декабря стало известно, что ФИФА рекомендовала переписать на Кержакова гол, записанный на Андрея Аршавина в товарищеском матче против Германии.

В случае, если мяч будет записан на Кержакова, он сравняется по голам за национальную команду с Артемом Дзюбой, который в настоящий момент является лучшим бомбардиром сборной (31 гол).

Артем Дзюба и&nbsp;Александр Кержаков на&nbsp;тренировке сборной России в&nbsp;2012 году.И все-таки Кержаков забил Германии в 2005-м. От решения РФС зависит, догонит ли он Дзюбу по голам за сборную

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Александр Кержаков
Артем Дзюба
Сборная России по футболу
Дмитрий Губерниев
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