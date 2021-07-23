Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Губернатор Голубев рад, что Карпин не бросил «Ростов»

23:05
Теги:

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России. Политик отметил, что рад тому, что специалист при этом продолжит работу с «Ростовом».

«Конечно, мы рады, что главный тренер ФК «Ростов» получил столь высокое назначение, — цитирует Голубева ТАСС 23 июля. Тренируя нашу команду, Валерий Карпин проявил себя как опытный наставник, и здесь особенно важно, что он не бросает команду.

Надеюсь, что в новом статусе Валерий Георгиевич, опираясь на свой опыт, достойно подготовит российскую сборную к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре».

Валерий Карпин сменил Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Опрос

проголосовало: 5049
Все опросы
Что ждет Валерия Карпина в сборной России?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

ВАДА недовольно расцветкой формы наших олимпийцев. Что за новая напасть?
Вкладчики финансовой пирамиды "Финико" могут потерять $350 млн
Кем работать разным знакам зодиака чтобы разбогатеть
Сёмин и Гаджиев прокомментировали назначение Карпина главным тренером сборной
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: назначение Карпина новым тренером, отставка Черчесова после Евро 2020, главные новости