Губернатор Голубев рад, что Карпин не бросил «Ростов»
23:05
Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России. Политик отметил, что рад тому, что специалист при этом продолжит работу с «Ростовом».
«Конечно, мы рады, что главный тренер ФК «Ростов» получил столь высокое назначение, — цитирует Голубева ТАСС 23 июля. Тренируя нашу команду, Валерий Карпин проявил себя как опытный наставник, и здесь особенно важно, что он не бросает команду.
Надеюсь, что в новом статусе Валерий Георгиевич, опираясь на свой опыт, достойно подготовит российскую сборную к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре».
Валерий Карпин сменил Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.
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