Губернатор Голубев рад, что Карпин не бросил «Ростов»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России. Политик отметил, что рад тому, что специалист при этом продолжит работу с «Ростовом».

«Конечно, мы рады, что главный тренер ФК «Ростов» получил столь высокое назначение, — цитирует Голубева ТАСС 23 июля. Тренируя нашу команду, Валерий Карпин проявил себя как опытный наставник, и здесь особенно важно, что он не бросает команду.

Надеюсь, что в новом статусе Валерий Георгиевич, опираясь на свой опыт, достойно подготовит российскую сборную к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре».

Валерий Карпин сменил Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.