Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью «СЭ» прокомментировал высказывания Станислава Черчесова на телеканале «Матч ТВ», где главный тренер сборной России сказал и о нападающем армейцев Федоре Чалове.

— Если строго говорить, то там не персонально о Чалове, а о целом ряде футболистов, включая Миранчуков и Заболотного. Честно говоря, я в этом плане очень консервативный человек и всегда желаю только хорошего нашей сборной, независимо от того, кто является тренером, и знаком с ним или нет. С Черчесовым я давно знаком и очень неплохо с ним общаюсь. На мой взгляд, возможно, сказалось нервное напряжение после неудачного отрезка в сборной. Апофеозом этого отрезка стало разгромное поражение от сербов, — сказал Грушевский.

— Это поражение само, может быть, не случайно, а такой разгром — во многом случайный. Наверное, Черчесов находился в таком состоянии повышенной эмоциональности, к тому же у него был определенный персональный настрой против Дениса Казанского — все это вместе привело к неким высказываниям, которые, если их вырвать из контекста, звучат очень обидно.

Думаю, мой добрый приятель Станислав Саламович Черчесов был не совсем четок в формулировках и недостаточно убедительным в выражении своих мыслей. Хотя сама мысль понятна, она не является оскорбительной, но сказано было неудачно. Меньше всего мне бы хотелось конфронтации между моим любимым клубом и сборной, неважно, «Спартаком» и сборной, «Зенитом» и сборной. В принципе, тренер сборной обязан быть немножечко таким Сергеем Викторовичем Лавровым и уметь тонко балансировать. И, кстати, я знаю, что Черчесов сожалел, когда у него вырвалось фраза после хоккейного матча ЦСКА — «Спартак», когда он сказал: «Обыграли и этих, как их?». Тренеру сборной нужно всегда держать себя под контролем, забывать, что у него есть некое спартаковское прошлое, и еще есть масса других тончайших нюансов, — считает Грушевский.

— Разумеется, высказывания о тех или иных игроках должны учитывать психологию самих этих игроков. А поскольку Чалов и братья Миранчуки не являются тремя братьями, как минимум, думаю, каждый из Миранчуков является отдельной личностью, а не сиамскими близнецами, а уж Чалов точно с ними не под копирку сделан. Поэтому, мне кажется, что одним игроками подходит пряник, другим — кнут, третьим — сочетание кнута и пряника, поэтому такие обобщения избыточные. И, соответственно, жесткий ответ со стороны ЦСКА тоже черересчур эмоциональный. Понимаю, причину того, что руководство ЦСКА было недовольно тем, что сказал Станислав Саламович, но это тот случай, когда не подковерно, но кулуарно такие вопросы обсуждать лучше, чем в публичном пространстве. Соответственно, тренеру не стоит в прямом эфире спортивного канала говорить о вещах, которые лучше высказывать в индивидуальных беседах с этими футболистами, и мотивировать одного, и подхлестывать другого. Пикировка в публичном пространстве не лучшее, что может происходить в нашем футболе.

Считайте, что я беру на себя роль парламентера между двумя высокими сторонами. Не то, чтобы я такой оголтелый пацифист, просто я за то, чтобы в нашем футболе царила корректная атмосфера. Есть взаимные недовольства, которые, очевидно, накапливаются, они связаны и с травмами игроков, это видно по реакции «Спартака» в связи с Соболевым, по реакции ЦСКА в связи с Дивеевым. Мне кажется, и руководство РФС, и нашей национальной сборной, и все клубы должны быть взаимокорректны и очень уважительно и трепетно относиться друг к другу. И со стороны Черчесова, и со стороны клубов это необходимо. Такие жесткие разборки, пикировки идут во вред общим интересам: и клубным, и, конечно же, сборной. Для меня это такой болезненный эксцесс. Хотелось бы, чтобы все делали правильные выводы и бережно относились друг к другу, — сказал Грушевский. (Екатерина Звенигородская)