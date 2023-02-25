Гранат заявил, что Головина и Миранчука надо вызывать в сборную России

Экс-футболист сборной России Владимир Гранат сказал, что Алексея Миранчука и Александра Головина надо вызывать на сборы национальной команды, несмотря на то, что команда не участвует в международных соревнованиях.

«Конечно, Головина и Миранчука надо приглашать на сборы национальной команды. Например, сейчас планируется матч со сборной Ирана, участником ЧМ-2022, поэтому надо вызывать Головина и Миранчука. Непонятно, почему руководители «Торино» могут не отпустить Алексея в сборную. Это же все равно практика в национальной команде, международные матчи», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Александр Головин является игроком французского «Монако», а Алексей Миранчук выступает за «Торино» в серии А.