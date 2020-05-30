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Гранеро продолжит работать в сборной России

14:08
Паулино Гранеро. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Паулино Гранеро. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Испанский тренер по физической подготовке Паулино Гранеро останется в тренерском штабе сборной России, сообщает РИА «Новости».

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов доволен работой испанского специалиста, который вместе с Владимиром Паниковым составляет слаженный тандем, отвечающий за физическую подготовку игроков.

Ранее стало известно, что Гранеро не будет продлевать контракт с московским ЦСКА и покинет тренерский штаб. С армейцами, исключая перерыв на один сезон, испанец работал с 2010 года. В национальной команде Гранеро трудится с 2015 года.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200530/1572220065.html

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