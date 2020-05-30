Гранеро продолжит работать в сборной России

Испанский тренер по физической подготовке Паулино Гранеро останется в тренерском штабе сборной России, сообщает РИА «Новости».

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов доволен работой испанского специалиста, который вместе с Владимиром Паниковым составляет слаженный тандем, отвечающий за физическую подготовку игроков.

Ранее стало известно, что Гранеро не будет продлевать контракт с московским ЦСКА и покинет тренерский штаб. С армейцами, исключая перерыв на один сезон, испанец работал с 2010 года. В национальной команде Гранеро трудится с 2015 года.