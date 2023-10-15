Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 16:58

Гранат считает, что сборная России обыграет Кению на положительных эмоциях от Камеруна

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от товарищеского матча между национальными командами России и Кении.

«На положительных эмоциях от Камеруна сборная России обыграет Кению, такое вполне возможно. Если мы продолжим все делать поступательно, то должны обыгрывать сборную Кении. Увидим ли мы Алексея Миранчук с первых минут? Конечно, хочется, чтобы такой футболист, как Миранчук играл с первых минут. Он один из лидеров команды и самый неординарный футболист сборной России. На сборе сильнейшие футболисты нашей страны? Да, соглашусь. Есть по некоторым игрокам вопросы, но большинство — это сильнейшие игроки», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Встреча Россия — Кения пройдет в Анталье (Турция) 16 октября. Игра состоится на стадионе «Титаник Мардан», который вмещает 7428 болельщиков. Матч рассудит бригада арбитров из Турции. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-sbornaya-rossii-oby-graet-keniyu-na-polozhitel-ny-h-e-motsiyah-ot-kameruna/
Владимир Гранат
Футбол
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
1
0
Читайте также
Болельщик из США подарил Валиевой iPhone 15 Pro Max
Тим Цзю победил Мендосу решением. Пусть вас не обманывают эти 12 раундов — бой превратился в избиение
Украина признала недостаточность поставляемого Западом объема ПВО
Су-27 не допустил нарушения российской границы беспилотником США над Черным морем
Путин заявил о полном провале контрнаступления Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в октябре 2023: матч с Камеруном в Москве и Кенией в Турции
Балахнин считает, что тренерский штаб сборной России даст шанс проявить себя большинству игроков в матче с Кенией
Сборная России опубликовала информацию о допуске болельщиков на матч с Кенией
Главный тренер сборной Кении высказался об отстранении сборной России: «Нужно разделять спорт и политику»
Главный тренер сборной Кении: «Отсутствие Дзюбы очень влияет на атакующий потенциал России»
В сборной Кении объяснили, почему матч против России пройдет в Турции
Главный тренер сборной Кении назвал историческим предстоящий матч против России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ари заявил, что вся Бразилия ждет возвращения российских команд в еврокубки
Новости
RSS RSS
Все новости