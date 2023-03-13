Гранат — об участии России в чемпионате ЦАФА: «Хорошо, что такие турниры есть»

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что национальная команда может принять участие в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

«Я считаю, это хорошая новость, если еще коэффициенты пойдут в таблицу ФИФА. Нам сейчас не до выбора соперников. Хорошо, что такие турниры есть. Это официальный турнир, есть возможность проверить ребят, и у тренерского штаба будет работа. Для болельщиков игры сборной тоже будут вызывать интерес», — сказал Гранат корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.