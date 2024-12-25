Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:59

Гойкович считает, что российские клубы должны выступать в еврокубках

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Маккаби» Ренато Гойкович порассуждал о том, как в Боснии и Герцоговине могут воспринять возвращение России на международную арену.

«В Боснии и Герцеговине три народа — сербы, боснийцы и хорваты, и все три народа должны сказать «да». Для понимания, у нас в стране 3 президента. Когда только началась эта ситуация, многие были против России, но потихонечку все становилось тише и тише. Могу сказать, чего хотел бы лично я — считаю, что российским командам место в еврокубках», — цитирует Гойковича «РБ Спорт.

24 декабря генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что обсудил с руководством УЕФА о возвращении России на международные соревнования.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Читайте также
26 декабря в Нью-Йорке стартует чемпионат мира по рапиду и блицу
В Бурятии два человека погибли при пожаре из-за непотушенной сигареты
Абаскаль заявил, что это он создал тот «Спартак», который побеждает со Станковичем
Участница Олимпиады-2022 из Швейцарии погибла под лавиной в Альпах
Смертные казни, контроль над Панамским каналом и сдвиг светового дня. Что пишут СМИ о планах Трампа
Пассажирский самолет потерпел крушение в Казахстане. Что известно к этому часу
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Карпин отчитал Тюкавина во время готовки оливье: «Ну ты лох, конечно!»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости