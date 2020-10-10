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«Готовимся с теми, кто есть». Черчесов — о возможном вызове игроков в сборную

13:50
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, возможно ли приглашение новых игроков в состав национальной команды.

— На данный момент мы готовимся с теми, кто есть. Будет тест УЕФА перед игрой с венграми. Что покажет — не знаю. Надеемся, что все будут на месте. И Джикия, Гильерме и Фернандес — в строю. Если тесты будут отрицательными, мы их пригласим. (Наталья Юрина)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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