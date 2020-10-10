«Готовимся с теми, кто есть». Черчесов — о возможном вызове игроков в сборную
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, возможно ли приглашение новых игроков в состав национальной команды.
— На данный момент мы готовимся с теми, кто есть. Будет тест УЕФА перед игрой с венграми. Что покажет — не знаю. Надеемся, что все будут на месте. И Джикия, Гильерме и Фернандес — в строю. Если тесты будут отрицательными, мы их пригласим. (Наталья Юрина)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.