Горшков признался, что поволновался во время удара игрока сборной Брунея с центра поля

Защитник сборной России Юрий Горшков ответил на вопросы журналистов после товарищеского матча с Брунеем (11:0).

— Как готовились к игре?

— Как обычно. Цикл был такой же, как перед Сербией или Камеруном.

— Просматривали матчи Брунея?

— Нам показывали какие-то отрезки, моменты...

— Что-то неожиданное было?

— Нет.

— Екнуло сердечко, когда с центра летело под перекладину?

— Немножко.

— Принципиально было не пропустить?

— Была цель выиграть и сыграть на ноль.