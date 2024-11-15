Горшков признался, что поволновался во время удара игрока сборной Брунея с центра поля
Защитник сборной России Юрий Горшков ответил на вопросы журналистов после товарищеского матча с Брунеем (11:0).
— Как готовились к игре?
— Как обычно. Цикл был такой же, как перед Сербией или Камеруном.
— Просматривали матчи Брунея?
— Нам показывали какие-то отрезки, моменты...
— Что-то неожиданное было?
— Нет.
— Екнуло сердечко, когда с центра летело под перекладину?
— Немножко.
— Принципиально было не пропустить?
— Была цель выиграть и сыграть на ноль.
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