Горшков поделился ожиданиями от матча Россия — Сербия

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от матча Россия — Сербия.

«Сборная России постарается показать хороший футбол в матче с Сербией. Если удастся собрать сильнейших российский футболистов, тогда может что-то получиться. Наши ребята постараются показать себя и проверить свои силы на фоне такого статусного соперника», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

Товарищеский матч Россия — Сербия должен пройти в марте 2024 года в Москве на стадионе «Динамо». Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.