Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:23

Горшков планирует подарить футболку с дебютного матча за сборную России

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал, что планирует подарить футболку с дебютного матча за сборную России.

«Узнал, что буду играть, на установке, очень обрадовался. Недооценки не было, это рабочие моменты — то, что мы нарабатываем при выходе из обороны. Просто качество поля немного подвело, соперник сразу наказал за это. Что сделаю с футболкой с дебютного матча? Есть планы, но пока не хочу говорить, планирую подарить», — приводит ТАСС слова Горшкова.

24-летний Горшков дебютировал за национальную команду России 16 октября в товарищеском матче против Кении (2:2), который прошел в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан». Защитник вышел в стартовом составе на эту игру.

Горшков стал игроком «Крыльев Советов» в августе 2020 года. Всего он провел 128 матчей за самарскую команду, в которых отметился 7 голами и 18 результативными передачами.

Источник: https://tass.ru/sport/19047755
Сборная России по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
Юрий Горшков
1
0
Читайте также
Тренерам запретили пускать на лед фигуриста Ангелопола
Как теракт в Брюсселе повлияет на Олимпиаду в Париже? Колонка политолога
СМИ сравнили визит Путина и Блинкена в Китай
ЦАХАЛ опубликовал запись якобы разговора «Исламского джихада» о неудачном запуске по больнице
В Москве задержана еще одна фигурантка дела о торговле людьми
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в октябре 2023: матч с Камеруном в Москве и Кенией в Турции
Агент Головина назвал вероятным участие футболиста в матче против «Метца»
Карпин: «Если бы при переходе в Азию мы участвовали в отборе на ЧМ-2026, об этом можно было бы рассуждать»
Футболист сборной Кении Окуму рассказал, что до матча с россиянами знал только одного игрока соперника
Карпин: «Игра с Камеруном — лучшая за время изоляции»
Карпин: «Кения славилась бегунами? Так же можно сказать, что Финляндия славится своими горнолыжниками»
Карпин — о критике в адрес сборной России: «Мне трудно понять логику этих людей»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин: «Если бы при переходе в Азию мы участвовали в отборе на ЧМ-2026, об этом можно было бы рассуждать»
Новости
RSS RSS
Все новости