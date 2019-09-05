Горецка не поможет Германии в матче с Голландией из-за травмы

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка не сыграет в матче отборочного турнира Евро-2020 против команды Голландии из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер немецкой команды Йоахим Лев.

— Думаю, он вернется домой, и ему, вероятно, сделают МРТ цитирует Лева в своем Twitter немецкий журналист Флориан Петтенберг. — Он точно не сможет тренироваться в ближайшие 2-3 дня.

Срок восстановления футболиста «Баварии» пока неизвестен. Матч Германия — Голландия состоится 6 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени.