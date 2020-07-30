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«Голы, передачи, действия — все на уровне». Черчесов считает, что Миранчук готов к отъеду в Европу

18:00
Станислав Черчесов и Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Станислав Черчесов и Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук созрел для перехода в клуб из топового европейского чемпионата.

— Одна из главных интриг межсезонья — возможный отъезд Алексея Миранчука в иностранный чемпионат.

— Если брать саму игру — предпосылки есть. Голы, передачи, действия — все на уровне, — цитирует Черчесова «Комсомольская правда». — Но есть еще внутреннее состояние человека. И только он сам понимает, созрел ли для перехода или нет. А это самое главное. Для нас же в сборной важно, чтобы наши футболисты играли в сильных клубах — в топ-командах в России, в сильных лигах. Недели три назад, когда опять пошли разговоры о переходах, мы говорили с Алексеем. Я попросил его, чтобы все это статьи, новости и инсайды не отвлекали от главного. Судя по голам и игре, разговор бы правильным и вовремя.

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/daily/217162/4261890/

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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