Головин: «Сборной в любом случае нужно играть товарищеские матчи!»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в комментарии для «СЭ» заявил, что сборной России нужны товарищеские матчи.

— Было мнение, что игры со Вьетнамом и Таиландом не уровень сборной России. В эту паузу команда не играет ни с кем вообще. Как ты воспринимаешь эту ситуацию и как относишься к негативным комментариям болельщиков?

— Не обращаю внимания на такие комментарии. Сложно сказать, у всех разное мнение. Нам в любом случае нужно играть товарищеские матчи. Вьетнам и Таиланд не такие плохие сборные. Понятно, что наш уровень выше, но такие игры необходимы.

С 7 по 15 октября у сборной России проходит учебно-тренировочный сбор. При этом все еще неизвестно, будет ли у национальной команды соперник во время этой паузы на игры сборных.