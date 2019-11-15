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Головин тренируется в общей группе

12:10
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Сборная России проводит предматчевую тренировку в Санкт-Петербурге в полном составе. В общую группу вернулся полузащитник «Монако» Александр Головин, пропускавший занятие накануне. Хавбек испытывал дискомфорт.

Матч Россия — Бельгия состоится в субботу, 16 ноября. (Дмитрий Зеленов)

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Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




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