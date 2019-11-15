Головин тренируется в общей группе

Сборная России проводит предматчевую тренировку в Санкт-Петербурге в полном составе. В общую группу вернулся полузащитник «Монако» Александр Головин, пропускавший занятие накануне. Хавбек испытывал дискомфорт.

Матч Россия — Бельгия состоится в субботу, 16 ноября. (Дмитрий Зеленов)