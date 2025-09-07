Головин считает, что футболисты сборной России расслабились во втором тайме матча с Катаром

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился впечатлениями от BetBoom матча против Катара.

Игра команд прошла в воскресенье в Эр-Райяне и завершилась победой России со счетом 4:1.

«Хороший матч получился, думаю, что в первом тайме мы выглядели лучше, во втором чуть расслабились. Всегда приятно забить, рады, что победили. Молодые ребята молодцы: Алексей Батраков отдал, Матвей Кисляк забил. Могли сегодня «на ноль» сыграть, но так вышло», — приводит ТАСС слова Головина.

Следующий товарищеский матч российская команда проведет против Ирана 10 октября в Волгограде.

Сборная России отстранена от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.