Головин рассказал, кто из российских футболистов может уехать в Европу

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал, кто из российских футболистов в ближайшее время может уехать в Европу. Он также добавил, что форвард ЦСКА Федор Чалов собирается стать игроком европейского клуба, но не уточнил, получал ли нападающий предложения.

– Кто в ближайшее время из россиян может уехать в Европу?

– Зобнин, Ахметов и Чалов, - сказал Головин в интервью YouTube-каналу "Красава".

– Чалов собирается в Англию?

– Он собирается в Европу, точно, куда – не знаю. Не знаю, были ли предложения.