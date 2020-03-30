Головин рассказал, что скучает по русской бане

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал о том, чего ему не хватает в жизни за рубежом.

— Самая любимая еда? Наверное, самая приятная для меня — курица, очень люблю курицу, — сказал в опубликованном в официальном Twitter-аккаунте «Монако» видео Головин. — Любимая музыка? Наверное, такой нет. Слушаю все подряд, как русских, так и зарубежных исполнителей. Есть ли что-то русское, чего не хватает в Монако? Баня. Больше всего скучаю по бане. Любимое место в Монако? Не знаю, мне и дома хорошо. Иногда могу пойти в ресторан, нравится ресторан «Рампольди».