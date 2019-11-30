Головин прокомментировал оскорбления Дзюбы

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказал мнение о ситуации с фанатами и Артемом Дзюбой.

— Дзюбу оскорбляли в матче с Сан-Марино...

— Но там же были не болельщики сборной. Как мне сказали, это фанаты «Спартака», якобы обозлившиеся на него еще за переходы. Думаю, ему все равно. Он не обращает на это внимания.

— Но когда команда пошла благодарить болельщиков, как потом говорили, Дзюба воспринял это, как некий жест солидарности футболистов с фанатами. Ему вроде не понравилось, что команда не защитила его.

— Нет, ничего такого не было. Когда пришли в раздевалку, даже пошутили на эту тему над ним. Всю эту историю раздули. Дзюба очень устал, хотел забить, чтобы стать лучшим бомбардиром.

— Если он не обиделся, почему тогда отписался от многих людей в Instagram. Оставил только вас и Черышева. Это тоже заставило людей думать, что он негативно на все отреагировал.

— Честно, даже не знал. Может, взломали. Непохоже на него, что бы он так обижался. Уверен, это ерунда.

— Из «Спартака» он ушел давно. Был чемпионат мира, Дзюбу носили на руках. И вдруг вот это — оскорбления. Почему так произошло?

— Не знаю. Может, они и раньше что-то такое кричали, но не было слышно. А в Сан-Марино стадион маленький. У нас такие болельщики — помнят, что было и десять лет назад, не забывают.

— Это правильно?

— Мне кажется, нужно идти дальше. Не нужно ничего припоминать. (Александр Бобров)

Большое интервью Александра Головина — о сборной России, оскорблении Дзюбы, популярности, арбитрах, Бабаеве и Гинере