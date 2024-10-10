Головин поблагодарил болельщиков, которые посетили тренировку сборной России

Полузащитник сборной России Александр Головин обратился к болельщикам, которые пришли на тренировку национальной команды в Москве.

«Спасибо, что пришли», — написал Головин в своем телеграм-канале, выложив фотографию с тренировки.

В среду, 9 октября, стало известно, что матч сборных России и Пакистана в международную паузу в октябре не состоится. При этом РФС близок к завершению переговоров по товарищеским играм в ноябре, о соперниках будет объявлено после подписания договоров о проведении матчей. Как сообщал «СЭ» 2 сентября, одним из них должна стать Сирия.