Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин после победы домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 над Шотландией (4:0) рассказал, что в команде стараются не думать о выходе в финальную часть турнира. Россия может получить путевку на Евро-2020 уже в воскресенье — ей будет достаточно сыграть вничью с Кипром.

— Когда ехал в автобусе на стадин, вспоминал чемпионат мира, — сказал Головин в эфире канала «Матч Премьер». — Очень приятные воспоминания об этом стадионе, и о том времени. На нем хочется играть.

— Главные воспоминания — о Саудовской Аравии и Испании?

— На самом деле, и то, и то. Весь чемпионат мира. Сразу все вспомнил, необзязательно «Лужники», но и другие матчи. Больше о чемпионате мира было воспоминаний, нежели «Лужники».

— В чем была сложность первого тайма?

— Потому что очень хорошо команда соперников перестраивалась в обороне и очень комфортно играли в середине. У нас практически не было зон между линиями. У меня, у Юрия Жиркова, было тяжело. Но в то же время мы играли как-то робко. В то же время, не вошли и больше играли длинныеми. Прошло время, повезло — забили гол. Молодец, Дзюба. И это придало уверенности.

— Так прорвало во втором тайме. Так легко, как с Саудовской Аравией получилось.

— Ну забили хорошо гол, потом сразу второй. И после этого пошло и пошло. Сразу все раскрепостились и у всех все стало получаться. Нужно при нуле играть — и так будет всегда.

— Три очка, которые мы можем добыть и выйти на евро — насколько это волнительно?

— У всех есть это в подсознании, но мы стараемся об этом не думать, чтобы не нагнетать обстановку. Наша задача — выходить каждый матч и думать о победе.

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