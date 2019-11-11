Головин не тренируется в общей группе сборной России
12:39
Полузащитник сборной России Александр Головин не тренируется в общей группе, сообщают «РИА Новости».
Команда сейчас тренируется на сборе в Сочи. Все 25 игроков вышли на поле. Головин не начинал тренироваться и почти сразу ушел с поля. На протяжении пяти минут полузащитник раздавал автографы болельщикам, после чего ушел в подтрибунное помещение.
16 ноября сборная России сыграет со сборной Бельгии в отборочном турнире Евро-2020, а 19 ноября — с командой Сан-Марино.
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