Головин не тренируется в общей группе сборной России

Полузащитник сборной России Александр Головин не тренируется в общей группе, сообщают «РИА Новости».

Команда сейчас тренируется на сборе в Сочи. Все 25 игроков вышли на поле. Головин не начинал тренироваться и почти сразу ушел с поля. На протяжении пяти минут полузащитник раздавал автографы болельщикам, после чего ушел в подтрибунное помещение.

16 ноября сборная России сыграет со сборной Бельгии в отборочном турнире Евро-2020, а 19 ноября — с командой Сан-Марино.

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