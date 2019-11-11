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Головин не тренируется в общей группе сборной России

12:39
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Полузащитник сборной России Александр Головин не тренируется в общей группе, сообщают «РИА Новости».

Команда сейчас тренируется на сборе в Сочи. Все 25 игроков вышли на поле. Головин не начинал тренироваться и почти сразу ушел с поля. На протяжении пяти минут полузащитник раздавал автографы болельщикам, после чего ушел в подтрибунное помещение.

16 ноября сборная России сыграет со сборной Бельгии в отборочном турнире Евро-2020, а 19 ноября — с командой Сан-Марино.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Дополнительная информация

https://euro2020.ria.ru/20191111/1560800778.html#

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