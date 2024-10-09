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9 октября, 13:30

Головин назвал свой самый памятный гол за сборную России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о самом памятном голе за сборную России.

— Какой гол в сборной России самый памятный для тебя?

— Штрафной на матче-открытии чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии. Домашний мундиаль, хорошо сыграли. Лучший гол и лучший матч? Сложно сказать. Было много хороших, много плохих — тяжело выделить один.

— Какую мечту ты хотел бы осуществить со сборной России до завершения карьеры?

— Сейчас сложно сказать о какой-то мечте. Хотелось бы снова играть официальные игры, провести большой турнир, ощутить эти эмоции.

Александр Головин. «Зенит» — самая популярная команда России. В «Монако» чаще всего о нем слышат". Интервью Головина

С 7 по 15 октября у сборной России проходит учебно-тренировочный сбор. При этом все еще неизвестно, будет ли у национальной команды соперник во время этой паузы на игры сборных.

Александр Головин
Сборная России по футболу
ФК Монако
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