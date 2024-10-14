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Головин назвал самый памятный момент в матчах за сборную России

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал самый памятный момент в матчах за сборную России и объяснил, что мотивирует его выступать за сборную на фоне отстранения от международных турниров.

«Я всегда хочу играть за сборную России. Для меня приятно быть в ее расположении, увидеться с ребятами, сыграть на глазах у российских болельщиков. Но даже если нет матчей, как на этом сборе, всё равно хочется быть в национальной команде, потому что для меня большая честь тренироваться в ее составе, быть в ее расположении.
Самый памятный момент в матчах за сборную — это когда забил со штрафного гол Саудовской Аравии (5:0) в матче открытия чемпионата мира. Момент запоминающийся: домашний чемпионат мира, очень хорошо сыграли в нем и разгромили соперника», — приводят «Известия» слова Головина.

За карьеру Головин провел 47 матчей за сборную России, забил 6 голов и сделал 14 результативных передач.

Источник: Известия
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