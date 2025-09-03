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3 сентября 2025, 13:30

Головин: «Соскучился по эмоциям от нахождения в сборной России, по ребятам и штабу»

Руслан Минаев

Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал, что соскучился по игре за национальную команду.

— Да, соскучился по ребятам, тренерскому штабу и по эмоциям от нахождения в сборной, — приводит слова хавбека «Монако» пресс-служба сборной России. — Всегда испытываю немного особенное состояние и всегда очень рад приехать сюда.

— Что было на тренировке? Что отрабатывали? Что тренер говорил интересного?

— Лично у меня была более восстановительная тренировка, потому что два дня назад была игра, плюс перелет не самый короткий. Общался со всеми, больше времени провел с Игорем Дивеевым, Миранчуками, Барой, Глебом. Плюс-минус со всеми успел поговорить.

4 сентября сборная России проведет BetBoom матч против Иордании в Москве, 7 сентября в Эр-Райяне состоится игра национальной российской команды против Катара.

Источник: РФС
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Александр Головин
Сборная России по футболу
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