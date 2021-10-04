Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Головин из-за травмы пропустит около трех недель

14:31
Александр Головин. Фото ФК «Монако»
Александр Головин. Фото ФК «Монако»
Теги:

Полузащитник «Монако» Александр Головин точно не поможет сборной России в октябрьских матчах отбора к ЧМ-2022.

Футболист прошел медицинское обследование, по итогам которого Головину была диагностирована травма паха. На лечение и восстановление потребуется 2-3 недели.

Напомним, хавбек был травмирован в матче 9-го тура лиги 1 «Монако» — «Бордо» (3:0). В этой встрече Головин отметился голом и результативной передачей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Читайте также

ЦСКА не захотел ждать его прогресса, а теперь он второй русский бомбардир КХЛ. Но феерит уже в другом клубе
«Меня обманывали как свои, так и чужие. Совесть у этих людей уже не заработает». Откровенное интервью Федора Емельяненко
Что будет, если заниматься с гантелями каждый день. Советы специалистов
«Остался бы в Австралии, если бы знал, как у нас будут относиться к моей дисциплине». Дмитрий Саутин — о тяжелых временах
Что будет, если заниматься с гантелями каждый день. Советы специалистов
vs
5
Офсайд