Головин из-за травмы пропустит около трех недель

Полузащитник «Монако» Александр Головин точно не поможет сборной России в октябрьских матчах отбора к ЧМ-2022.

Футболист прошел медицинское обследование, по итогам которого Головину была диагностирована травма паха. На лечение и восстановление потребуется 2-3 недели.

Напомним, хавбек был травмирован в матче 9-го тура лиги 1 «Монако» — «Бордо» (3:0). В этой встрече Головин отметился голом и результативной передачей.