Головин из-за травмы пропустит около трех недель
14:31
Полузащитник «Монако» Александр Головин точно не поможет сборной России в октябрьских матчах отбора к ЧМ-2022.
Футболист прошел медицинское обследование, по итогам которого Головину была диагностирована травма паха. На лечение и восстановление потребуется 2-3 недели.
Напомним, хавбек был травмирован в матче 9-го тура лиги 1 «Монако» — «Бордо» (3:0). В этой встрече Головин отметился голом и результативной передачей.
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