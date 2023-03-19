Головин и Миранчук пропустят товарищеские матчи сборной России из-за травм

Полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Торино» Алексей Миранчук не примут участие в мартовских товарищеских матчах за сборную России из-за травм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Источник подтвердил наличие травм у футболистов, из-за которых они вынуждены остаться в расположении своих клубов, и призвал не искать скрытых смыслов там, где их нет.

Миранчук и Головин были включены в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи. Однако 18 марта стало известно о том, что оба полузащитника получили повреждения, срок восстановления от которых примерно равен сбору национальной команды.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 19 марта в Новогорске. 23 марта сборная России сыграет против Ирана, а 27 числа этого же месяца встретится с командой Ирака.