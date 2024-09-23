Головин, Алексей Миранчук и Глушенков включены в расширенный состав сборной России на октябрьский сбор

РФС на официальном сайте объявил расширенный состав сборной России на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

В список вошли 42 футболиста. Сообщается, что соперники национальной команды будут названы позднее.

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция), Андрей Лунев («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив).

Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба — «Зенит»), Андрей Лангович, Максим Осипенко (оба — «Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Александр Сильянов, Илья Самошников (оба — «Локомотив»), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба — «Спартак»), Валентин Пальцев («Динамо», Махачкала), Егор Тесленко («Рубин»), Арсен Адамов («Ахмат»).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр», Франция), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба — «Спартак»), Никита Кривцов, Данила Козлов, Александр Черников (все — «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако», Франция), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Герман Онугха («Вайле», Дания), Федор Чалов (ПАОК, Греция).