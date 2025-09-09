Голкипер «ПСЖ» Сафонов рассказал, что скучает по общению на русском языке

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов признался, что ему не хватает общения на родном языке со своими партнерами по национальной команде.

«Я достиг того уровня, что могу общаться со своими парнерами по сборной и во Франции, поэтому факт общения не изменился. Но естественно, хочется более свободно выражать свои мысли, на большее количество тем общаться, чтобы не подбирать слова и не думать, что меня поймут не так. В этом плане, да, безусловно, самого общения на своем родном языке не хватает. Я всегда очень рад приезжать в команду, видеть ребят, с которыми играл, рад пересекаться с другими легионерами. Мы со всеми в хороших отношениях, поэтому приятно приезжать и пообщаться», — сказал Сафонов в эфире телеканала «Россия 24».

7 сентября 26-летний голкипер принял участие в BetBoom товарищеском матче сборной России против Катара (4:1), который прошел в Эр-Райяне.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. До этого на протяжении всей карьеры он играл за «Краснодар».