Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 21:18

Гол сборной России можно было отменить? Судья не зафиксировал положение Миранчука

Александр Бобров
Шеф-редактор
Алексей Миранчук и Александр Головин празднуют гол в ворота сборной Перу 12 ноября.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На 18-й минуте товарищеского матча Россия — Перу у судьи Камаля Умудлу были основания отменить взятие ворот южноамериканской сборной. В том моменте, завершившемся голом Александра Головина, неудачно сыграл вратарь перуанцев Педро Гальесе. Но до этого нарушил правила Алексей Миранчук.

Дело в том, что при ударе гостей от ворот Миранчук зашел в штрафную площадь, а затем побежал в направлении голкипера, оказал на него давление и вынудил совершить ошибку. Не было выполнено одно из условий процедуры, согласно которому «соперники должны находиться за пределами штрафной площади, пока мяч не войдет в игру».

Судьи нечасто обращают внимание на такие нарушения. Но, например, в чемпионате России такое случилось. В игре 12-го тура «Сочи» — «Зенит» (0:3) арбитр Егор Егоров после вмешательства ВАР Евгения Буланова отменил гол Вендела из-за того, что при вводе сочинцами мяча от ворот Матео Кассьерра зашел в штрафную площадь.

Товарищеские матчи. Сборные. .
12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
Перу
Россия&nbsp;&mdash; Перу.Россия — Перу: Головин забил в пустые ворота после ошибки голкипера! Онлайн-трансляция матча в Санкт-Петербурге
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная Перу по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Сообщения о найденных подозрительных купюрах в Москве не подтвердились
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
В Японии прокомментировали вероятность введения новых санкций против РФ
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Россия — Перу: хозяева выигрывают после первого тайма
Россия — Перу: Головин забил в пустые ворота после ошибки голкипера! Онлайн-трансляция матча в Санкт-Петербурге
Россия — Перу: Головин забил после ошибки вратаря гостей
Россия — Перу: началась трансляция игры
Сафонов, Головин и Миранчук — в стартовом составе сборной России на матч с Перу
«Шанхай Дрэгонс» опубликовал шуточный состав сборной России по футболу на матч с Перу
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Saiga-спринтер

    Гол засчитан только по дилетанскому головотяпству судьи матча. Расположение всех игроков соперников за пределами штрафной при вводе мяча от ворот, одно из основопологающих в футболе. Не знать и не соблюдать это Правило может только не квалифицированный футбольный судья.

    12.11.2025

    • Россия — Перу: хозяева выигрывают после первого тайма

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости