Гол Облякова на 89-й минуте позволил России сыграть вничью с Кенией

Сборная России сыграла вничью с Кенией в товарищеском матче — 2:2.

На гол Александра Соболева на 8-й минуте встречи, африканцы ответили результативными ударами Энтони Акуму на 16-й минуте и Масуда Джума — на 36-й. В концовке матча Иван Обляков сравнял счет после передачи Александря Сильянова.

На 29-й минуте повреждение получил Даниил Фомин, вместо хавбека «Динамо» на поле появился полузащитник «Гавра» Далер Кузяев.

Матч проходил в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан».

Для сборной России это четвертый матч в 2023 году, который завершился вничью. Ранее команда Валерия Карпина не выявила победителя в играх с Катаром (1:1), Египтом U-23 (1:1) и Ираном (1:1).