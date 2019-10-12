Гол Головина — момент дня в матчах отбора Евро-2020
08:50
Гол полузащитника сборной России Александра Головина в ворота Шотландии (4:0) признан моментом дня матчей отборочного турнира Евро-2020, информирует пресс-служба УЕФА. Полузащитник «Монако» отличился на 84-й минуте после передачи Артема Дзюбы.
Сборная России (18 очков) занимает второе место в группе. Первая — Бельгия (21).
? Момент дня по итогам матчей четверга:— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 11, 2019
?? Александр Головин ?#ЕВРО2020 | @TeamRussia pic.twitter.com/MQXfQwlO6G
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