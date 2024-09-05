Глушаков ждет крупные победы сборной в матчах против Вьетнама и Таиланда

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной России против Вьетнама и Таиланда.

«Интересно посмотреть предстоящие матчи сборной. Это новое событие, потому что команда сыграет далеко от России в нефутбольных странах. Хотя мы уже играли с Кубой. Стоит ждать чего-то подобного и ориентироваться именно на матч с кубинцами. Думаю, что и результат будет такой же», — сказал Глушаков «СЭ».

Встреча с Вьетнамом состоится 5 сентября, а с Таиландом — 7-го. Обе игры пройдут в Ханое и начнутся в 16:00 по московскому времени.