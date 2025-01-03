Глушаков: «Россия — большая держава: она была, есть и будет. Мы вернемся сильнее»

Экс-футболист сборной России Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» высказался о перспективах национальной команды в 2025 году.

— Есть ощущение, что сборная России в минувшем году была безразлична болельщикам больше всего за всю историю существования?

— С одной стороны, безразлична по результату, с другой — интересно было, что матчи проходили в Волгограде, где 40 тысяч зрителей собиралось. Так что в этом плане не сказал бы, что безразлично. Интересно было посмотреть на игроков, которые дебютировали за сборную, обкатать их на этом уровне. В следующем году, если допустят, то будут хорошие игры и спарринг партнеры.

— Вам не кажется, что матч Россия — Бруней может быть интересен футболистам, экспертам, прессе, но не обычному болельщику?

— Если честно, я этот матч не смотрел. У меня тренировка или игра была. Тем не менее РФС молодцы. Карпин правильно говорит, что нам в любом случае нужны очки, с кем-то надо играть. Мы же не враги себе. Если бы были соперники, то договаривались бы и играли. А если нет, то что делать? Выход из положения только такой — приглашать такие сборные.

— При этом в РФС говорят, что есть много стран, которые выступают за наше возвращение.

— Конечно, Россия — большая держава: она была, есть и будет. Россия должна играть. В любом случае, мы вернемся и будем еще сильнее.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.