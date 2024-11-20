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Сегодня, 11:31

Глушаков о сборной России: «Все хорошо, только один минус — мы не участвуем в международных турнирах»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре национальной команды в 2024 году.

«Удачный год для сборной России, одержали победы в пяти матчах. И атмосфера вокруг всех игр была прекрасная, столько болельщиков посетило стадионы. Все хорошо, только один минус — мы не участвуем в международных турнирах. В любом случае такие товарищески матчи необходимы для рейтинга ФИФА, чтобы мы не упали вниз. И ребятам надо вместе собираться, общаться и тренироваться. А с кем приходится, с теми и играет, тут не все от нас зависит», — сказал Глушаков «СЭ».

Сборная России в этом году провела пять матчей, во всех играх одержав победы с общим счетом 34:0.

Денис Глушаков
Футбол
Сборная России по футболу
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