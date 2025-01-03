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Сегодня, 10:40

Глушаков оценил работу на Карпина в сборной на отлично

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» оценил работу главного тренера национальной команды Валерия Карпина в 2024 году.

— Какую оценку можете поставить Карпину в прошлом году за работу со сборной?

— Пять с плюсом. Столько голов поназабивали, всех выиграли, игроков много просмотрели, все замечательно.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Валерий Карпин
Денис Глушаков
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