Глушаков оценил работу на Карпина в сборной на отлично

Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» оценил работу главного тренера национальной команды Валерия Карпина в 2024 году.

— Какую оценку можете поставить Карпину в прошлом году за работу со сборной?

— Пять с плюсом. Столько голов поназабивали, всех выиграли, игроков много просмотрели, все замечательно.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.