Глушаков не понимает, почему Черчесов не взял его на ЧМ-2018

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что так и не понял, почему главный тренер сборной России Станислав Черчесов не включил его в заявку команды на домашний чемпионат мира в 2018 году.

— Обиды на главного тренера сборной не осталось за то, что не взял вас на домашний чемпионат мира?

— Обиды — нет. Осталось только непонимание того, почему это произошло, — сказал Глушаков Sport24. — Я регулярно вызывался в сборную, выходил играть после травм на уколах, был вице-капитаном. Почему так произошло, Станислав Саламович так и не смог четко объяснить. Мы общались на эту тему, но какой-то конкретной причины я не уловил.

В 2018 году Глушаков еще выступал за «Спартак» и был капитаном команды.