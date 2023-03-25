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Сегодня, 14:08

Глебов заявил, что сборная России провалила концовку первого тайма в матче с Ираном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов высказался о товарищеском матче с Ираном (1:1).

«Иран — хорошая крепкая команда. Выше классом, чем сборные, с которыми играли в прошлом году. И это чувствовалось на поле во время матча. Я считаю, что первые минут 30 мы очень достойно смотрелись. Пока не забили гол. Потом забили, и началась какая-то запара. Концовку первого тайма мы провалили полностью. С чем связано? Наверно, начали ошибаться очень много. Стали очень много «резать» на своей половине поля. Начали привозить сами себе моменты. Естественно, когда так много ошибаешься, становится тяжело. На стадионе была хорошая атмосфера. Очень громко было. Мы кричали друг другу, чтобы что-то подсказать партнерам по команде, никто ничего не слышал. Большой шум создавался. И это порадовало, давно не играли в таком антураже», — приводит слова Глебова «Известия».

Матч Россия — Ирак пройдет 26 марта. Начало — в 18:00 по мск.

Источник: https://iz.ru/1488323/aleksei-fomin/kak-tolko-zabili-iranu-nachalas-kakaia-zapara
Данил Глебов
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Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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