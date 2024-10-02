Глебов заявил, что не знает, с кем сыграет сборная России

Полузащитник сборной России Данил Глебов в комментарии для «СЭ» заявил, что не знает, кто станет соперником национальной команды в октябре.

«Не знаю, с кем сыграет сборная. Что делать? А с кем играть? Я не знаю», — сказал Глебов «СЭ».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в подмосковном Новогорске 7 октября. Соперники сборной пока не названы.

До этого в 2024 году сборная России провела три товарищеских матча: 21 марта россияне победили Сербию в Москве (4:0), 7 июня сыграли с Белоруссией в Минске (4:0), а 5 сентября разгромили Вьетнам в Ханое (3:0).