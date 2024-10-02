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Сегодня, 19:27

Глебов заявил, что не знает, с кем сыграет сборная России

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник сборной России Данил Глебов в комментарии для «СЭ» заявил, что не знает, кто станет соперником национальной команды в октябре.

«Не знаю, с кем сыграет сборная. Что делать? А с кем играть? Я не знаю», — сказал Глебов «СЭ».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в подмосковном Новогорске 7 октября. Соперники сборной пока не названы.

До этого в 2024 году сборная России провела три товарищеских матча: 21 марта россияне победили Сербию в Москве (4:0), 7 июня сыграли с Белоруссией в Минске (4:0), а 5 сентября разгромили Вьетнам в Ханое (3:0).

Данил Глебов
Футбол
Сборная России по футболу
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