Глебов считает правильным отмену сбора команды России по футболу

Полузащитник «Ростова» и национальной команды Данил Глебов считает, что решение об отмене сбора команды России по футболу является правильным.

«Нет, с Валерием Георгиевичем Карпиным не общался по этому поводу, увидел в новостях. Если такое решение приняли, значит оно правильное. Ребята, которые устали, выдохнут, начнут подготовку к новому сезону», — приводит слова Глебова ТАСС.

30 мая пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что следующий тренировочный сбор национальной команды пройдет осенью. Решение об отмене летнего сбора принималось после консультаций с тренерским штабом сборной России и клубами.