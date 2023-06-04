Глебов считает правильным отмену сбора команды России по футболу
Полузащитник «Ростова» и национальной команды Данил Глебов считает, что решение об отмене сбора команды России по футболу является правильным.
«Нет, с Валерием Георгиевичем Карпиным не общался по этому поводу, увидел в новостях. Если такое решение приняли, значит оно правильное. Ребята, которые устали, выдохнут, начнут подготовку к новому сезону», — приводит слова Глебова ТАСС.
30 мая пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что следующий тренировочный сбор национальной команды пройдет осенью. Решение об отмене летнего сбора принималось после консультаций с тренерским штабом сборной России и клубами.
Источник: https://tass.ru/sport/17923205
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