Глебов — о погодных условиях во Вьетнаме: «Даже сидеть было не очень приятно»

Полузащитник сборной России Данил Глебов ответил «СЭ» на вопрос о погодных условиях в Ханое во время товарищеского матча против Вьетнама (3:0).

— Как оценишь погодные условия в матче с Вьетнамом?

— Великолепно. Даже сидеть было не очень приятно. Не представляю, как ребята бегали.

— После таких условий не возникает мысли, зачем нам переходить в Азию?

— Но это решает руководство, РФС, — сказал Глебов «СЭ».

Команда Валерия Карпина одержала третью победу в трех матчах в этом году. Ранее с одинаковым счетом 4:0 были разгромлены сборные Белоруссии и Сербии. 7 сентября Россия встретится с национальной командой Таиланда.