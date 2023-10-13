Глебов поделился мнением о российских футболистах, выступающих за рубежом

Полузащитник сборной России Данил Глебов после товарищеского матча с командой Камеруна поделился мнением о российских футболистах, выступающих за рубежом.

«В сборной есть несколько ребят, выступающих в Европе. Чувствуется ли разница? Мне кажется, в физическом плане есть — ребята лучше готовы к темпу, скоростям. Наверное, темп в матче сборной раза в полтора выше, чем в РПЛ, это чувствуется. Наверное, скорость принятия решений повыше, когда голову не дают поднять, надо быстрее принимать решения», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Товарищеский матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Побядный мяч забил Федор Чалов на 40-й минуте. Сборная России провела первую игру в столице с 7 сентября 2021 года — тогда команда обыграла Мальту (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении. Игра пройдет в Турции.