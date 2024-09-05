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Главный врач сборной России о матче против Вьетнама: «Команда справилась с тяжелыми условиями»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный врач сборной России Михаил Вартапетов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии футболистов после товарищеского матча против Вьетнама (3:0).

— В таких условиях сложно играть, но это все предсказуемо. Не в первый и не в последний. Это футбол, поэтому были предприняты определенные меры профилактики. Думаю, что команда справилась с этими тяжелыми условиями.

— Что за меры?

— Их много. Учитывая, что было жарко и душно — это коррекция водно-солевого обмена. Это и профилактика, усиленная с помощью специальных упражнений. То есть это совместно с тренерами по физической подготовке были внедрены упражнения в занятия. В результате справились, — сказал Вартапетов «СЭ».

Команда Валерия Карпина одержала третью победу в трех матчах в этом году. Ранее с одинаковым счетом 4:0 были разгромлены сборные Белоруссии и Сербии. 7 сентября Россия встретится с национальной командой Таиланда.

Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
Михаил Вартапетов
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