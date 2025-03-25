Футбол
25 марта, 22:27

Авраам Грант: «Сборная России сильный соперник, который достоин выступать на международных турнирах»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер сборной Замбии Авраам Грант прокомментировал крупное поражение от России (0:5) в товарищеском матче.

— Хочу поздравить сборную России. Это была прекрасная игра. Нам не хватило подготовки, у нас была только одна хорошая тренировка, потому что не смогли прилететь сюда пораньше. И еще несколько футболистов не смогли приехать в Россию, по разным причинам. Но мы смогли научиться чему-то новому, мы попробовали новые вещи в нашей игре. Это была полезная игра для нас. Хочу поблагодарить Россию за гостеприимство.

— Чему вы научились по итогам сегодняшней игры?

— Новые футболисты сборной получили возможность впервые выйти на поле вместе. До этого у них не было такой возможности. Получилось так, что я просил прилететь часть игроков 17 числа, но были проблемы с визой. Не знаю, почему были такие проблемы с визой. Следующий раз мы сделали призыв 20 числа, но только 23 числа мы смогли впервые собраться и провести первую тренировку. Нам не хватило подготовки, потому что сборная России сильный соперник, который достоин выступать на крупных международных турнирах. Если бы у нас было больше времени, то была совсем другая команда.

В BetBoom Матчах Сборной России национальная команда 19 марта разгромила Гренаду со счетом 5:0.

Сборная Замбии по футболу
Сборная России по футболу
Авраам Грант
